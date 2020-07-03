شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية لبنان : محادثات صندوق النقد معلقة فى انتظار بدء الإصلاحات بأسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المال اللبناني، غازي وزني ، اليوم، الجمعة، إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي "علّقت في انتظار بدء لبنان تنفيذ الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحّد".

وقال غازى وزنى، لصحيفة الجمهورية في التصريحات التي أكدتها لرويترز مصادر رسمية، قال وزني إنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات.

وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية المتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد، أكدت أن المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات مالية، ترتبط بتنفيذ لبنا للإصلاحات، مشيرة إلى أن مسار الإصلاح يمضي قدما نحو الأمام في مختلف المجالات لاسيما قطاع الكهرباء.

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وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية – في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس في ختام اجتماع مجلس الوزراء – إن صندوق النقد الدولي أبدى حالة من عدم الارتياح إزاء تضارب الآراء بين الحكومة وبعض الجهات الأخرى في الدولة اللبنانية، حيال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي، وأن هذا التضارب يمثل "نقطة سلبية" بالنسبة للبنان وأن الوضع يقتضي توحيد الأرقام المتعلقة بالجوانب المالية.