شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج ..سحب رعدية ممطرة بالسعودية وصحو فى الإمارات وحار بمملكة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم، حيث يغلب على الطقس اليوم تكوين سحب رعدية ممطرة فى بعض أنحاء المملكة العربية السعودية ، بينما يكون صحوا إلى غائم جزئيا على أغلب أنحاؤ الإمارات، بينما يكون رطبا فى أول اليوم ثم حارا ةسط النهار فى البحرين، شديد الحرارة فى الكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية اليوم ، أن حالة الطقس ستشهد تكونً لسحب رعدية ممطرة على مناطق ( نجران ، جازان، عسير ، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد، فى الإمارات ، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوبا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.

والريـاح جنوبية شرقية - شمالية شرقية ، 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحيانا، والخليج العربي يكون خفيفا الى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25 و المد الثاني عند 23:32 و الجزر الأول عند الساعة 16:55 والثاني عند الساعة 06:55.

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و بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:54 و الثاني عند الساعة 19:43 و الجزر الأول عند الساعة 14:25 و الجزر الثاني عند الساعة 02:41. الكويت

الكويت أعلنت إدارة الأرصاد الجوية فى دولة الكويت، أن الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا، والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة ، فيما يغلب على الطقس أن يكون حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة ليلا، ودرجة الحرارة العظمة المتوقعة على مدينة الكويت اليوم : 47 °ﻡ. البحرين البحرين