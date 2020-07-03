سيناتور أمريكي: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية يقوض التفاهمات القائمة

موسكو - سبوتنيك. وقال السيناتور، اليوم الجمعة: "ضم إسرائيل لأراض فلسطينية سيقوض التفاهمات القائمة بين أمريكا وإسرائيل والفلسطينيين". هذا وبدأت السلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات ملموسة نحو الضم. وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بني غانتس، رئيس الأركان العامة بتسريع عملية إعداد الجيش. وأعلن رئيس الوزراء، أنه مستمر بالعمل على دفع تنفيذ تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وذلك خلال الأيام القريبة المقبلة.

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