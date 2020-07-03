تعيين ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية السعودية

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أعلن وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، عن تعيين ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية يضم طلابها الجنسين من الذكور والإناث.

وجاء إعلان آل الشيخ بالموافقة الملكية على تعيين 5 رؤساء للجامعات، ومن بينهم الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان آلسعود رئيساً للجامعة الإسلامية، ومحمد الشايع رئيساً لجامعة الجوف، ويوسف عسيري رئيساً لجامعة الطائف، ومحمد صفحيرئيساً لجامعة بيشة.

وسبق أن للصفدي أن شغلت عدة مناصب، كمديرة تنفيذية لأكثر من 20 عامًا في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الاستراتيجية.

كما عملت كنائب الرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير 2020، وهي عضو بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية، كما عملت كمستشار المحافظ بالهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة السعودية الالكترونية.

والصفدي خريجة جامعة ولونغونغ وحاصلة على دكتوراه علوم الحاسب الآلي 1998-2002، وماجستير علوم الحاسب 1993-1995 والتخصص في هندسة البرمجيات.