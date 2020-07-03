شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمن : انتهاكات إيران لحقوق الإنسان تشكل تحدياً خطيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المندوب الدائم لألمانيا، لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن الدولى، لشهر يوليو، السفير كريستوف هوسجن، أن إيران لا تلعب حالياً دوراً بناءً في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ولا تزال انتهاكاتها لحقوق الإنسان تشكل تحدياً خطيراً.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذى عقده رئيس المجلس لشهر يوليو، السفير للحديث عن برنامج عمل المجلس لشهر يوليو.

وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات "ارتجاعية" على إيران بعد انحرافها عن شروط خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، أشار هوسجن إلى أن المجلس عقد جلسة بشأن هذه المسألة في 30 يونيو مع الوفود التي أعربت عن آرائها حول هذا الموضوع.

ونقلت وكالة أنباء البحرين أن الموقّعين الأوروبيين على الخطة، يواصلون النظر إلى الاتفاق على أنه نجاح دبلوماسي، ويعتقدون أن التنفيذ الكامل للقرار 2231 (2015) - الذي وافق المجلس بموجبه على خطة العمل - هو مفتاح لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

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