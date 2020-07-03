شكرا لقرائتكم خبر عن المالية الكويتية تعلن تحويل 240 مليون دينار للقوى العالمة لدعم عاملى القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزیر المالیة الكویتى، براك الشیتان ، إن وزارة المالیة ستقوم بمباشرة تحویل 240 ملیون دینار كویتي (نحو 792 ملیون دولار أمریكى)، إلى حساب الھیئة العامة للقوى العاملة لدعم العاملین في القطاع الخاص المسجلین على البابین الثالث والخامس ، وذلك لسرعة تنفیذ قرار مجلس الوزراء بھذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزیر الشیتان توضيحه، بأن الاجتماع الاستثنائى لمجلس الوزراء وافق على تخصیص مبلغ 240 ملیون دینار لدعم العاملین في القطاع الخاص المسجلین على البابین الثالث والخامس لدى الھیئة العامة للقوى العاملة.

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