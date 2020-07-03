المالية الكويتية تعلن تحويل 240 مليون دينار للقوى العالمة لدعم عاملى القطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزیر المالیة الكویتى، براك الشیتان ، إن وزارة المالیة ستقوم بمباشرة تحویل 240 ملیون دینار كویتي (نحو 792 ملیون دولار أمریكى)، إلى حساب الھیئة العامة للقوى العاملة لدعم العاملین في القطاع الخاص المسجلین على البابین الثالث والخامس ، وذلك لسرعة تنفیذ قرار مجلس الوزراء بھذا الشأن.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزیر الشیتان توضيحه، بأن الاجتماع الاستثنائى لمجلس الوزراء وافق على تخصیص مبلغ 240 ملیون دینار لدعم العاملین في القطاع الخاص المسجلین على البابین الثالث والخامس لدى الھیئة العامة للقوى العاملة.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاستثنائى أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیس مجلس الوزراء، وجدد مجلس الوزراء دعوة الجمیع إلى الالتزام باشتراطات الصحة العامة وبالتباعد الجسدي للحد من انتشار الوباء.
وقرر مجلس الوزراء، أن تقوم الصحة بتقییم الوضع الصحي ومواعید اكتمال مدد الحجر الوقائي للمخالطین في المناطق التي تم عزلھا في كل من (جلیب الشیوخ –المھبولة – الفروانیة)، إلغاء العزل التام المفروض على المنطقتین (جلیب الشیوخ - المھبولة) اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الخمیس المقبل 2020/7/9 مع الإبقاء على كافة التجھیزات والاستعدادات التي تم اتخاذھا للعزل من قبل الجھات المعنیة أثناء فترة العزل التام على المنطقتین.
كما قرر المجلس تكلیف وزارة الصحة بالتنسیق مع وزارة المالیة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفیر مبلغ 75 ملیون دینار كویتى، بمیزانیة وزارة الصحة لشراء لقاح لفیروس كورونا، وقرر المجلس الموافقة على زیادة میزانیة الھیئة العامة للقوى العاملة بمبلغ وقدره 668. 451 .240 ملیون دینار كویتي ، وتكلیف وزیر المالیة بالتنسیق مع مجلس الأمة بھذا الشأن، وحث الجھات المعنیة بالإسراع في دعم القطاع الخاص.
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