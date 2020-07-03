شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يوقف 72 مهاجرًا غير شرعى فى ثلاث مواقع مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها بمدينة طينة بمحافظة صفاقس، أوقفت 24 مهاجراً، من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع التونسية أن عناصرها أنقدت 12 مهاجراً كانوا على متن مركب معطب وسط البحر على بعد 12 كيلومتر من شواطئ مدينة قليبية بمحافظة نابل.

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وأفاد المهاجرون أنهم كانوا متوجهون إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في هجرة سرية.

وأفاد مسؤول امني بالحرس البحري بمحافظة سوسة، أنه تم إيقاف 36 مهاجراً وهم يستعدون لاجتاز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية.

وقد تم التحفظ على المجموعات المهاجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.