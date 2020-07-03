شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تتسلم معدات وتجهيزات طبية من إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت موريتانيا اليوم، معدات وتجهيزات طبية من اسبانيا، مساهمة منها في المجهودالموريتاني لمكافحة جائحة كورونا.

وأفادت الوكالة الموريتانية للانباء ان هذه التجهيزات الطبية تشتمل على أجهزة التنفس والإنعاش وأدوية مساعدة في التكفل وثلاث سيارات إسعاف، بالإضافة إلي فريق طبي .

وقدم وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد، شكره للمملكة الإسبانية على المساعدات التي ما فتئت تقدمها لموريتانيا، الأمر يترجم التزام الشركاء بالتعاون البناء من أجل التكفل بالمرضى وخاصة مرضى كوفيد 19 .

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وكان مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف مساء أمس ، عن تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4606 إصابة مؤكدة في البلاد، وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 882 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 50 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1727 شخصًا، وأفاد انه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.