شكرا لقرائتكم خبر عن بشعار "ابدأ بنفسك" ..أبوظبى تعيد فتح حدائق وشواطئ عامة بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة البلديات والنقل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إعادة افتتاح بعض الحدائق والشواطئ فى إمارة أبوظبي، اعتباراً من اليوم الجمعة، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويأتي إعادة افتتاح هذه الشواطئ والحدائق العامة أمام الجمهور وأفراد المجتمع كمرحلة أولى، على أن يتم الإعلان عن المراحل التالية في وقت لاحق، عبر كافة وسائل الإعلام وحسابات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل الحدائق العامة التي ستعيد البلديات الثلاث ( بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، إلى جانب بلدية منطقة الظفرة) افتتاحها خلال هذه المرحلة، كلاً من: حديقة أم الإمارات، متنزه خليفة مدينة أبوظبي، حديقة السليمي في مدينة العين، حديقة مدينة زايد العامة بمنطقة الظفرة.

وبالنسبة للشواطئ، ستقوم بلدية أبوظبي بإعادة افتتاح شاطئ الكورنيش، وشاطئ الحديريات، وبينما ستفتح بلدية منطقة الظفرة شاطئ المرفأ العام.

ونقلت صحيفة الرؤية الإمارايتة أن إعادة فتح هذه المرافق العامة يأتى ضمن حملة تحت شعار "ابدأ بنفسك" التي أطلقتها الدائرة، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة، وفق معايير تتماشى مع أفضل الممارسات التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تم بموجبها وضع جميع القواعد العامة بالمناطق المرئية للجمهور، بما في ذلك المداخل وغيرها من الأماكن العامة.

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ضوابط واشتراطات حددت دائرة البلديات والنقل مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي يتعين على الزوار الالتزام بها، بما فيها ضرورة وجود حجز مسبق عبر منصة الخدمات الذكية «سمات هب»، وإبراز نتائج فحص (كوفيد-19) من خلال تطبيق الحصن، والخضوع لقياس درجة حرارة الجسم عند الدخول، والتي يجب ألا تتجاوز 37.5 درجة.

ويتعين على الراغبين في زيارة هذه الحدائق والشواطئ الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت، والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي والتي تصل إلى 2 متر، والالتزام بألا تتجاوز المجموعات 4 أشخاص للمجموعة الواحدة.



إجراءات وقائية إجراءات وقائية قامت دائرة البلديات والنقل بتحديد السعة الاستيعابية لهذه الحدائق والشواطئ بنسبة لا تتجاوز 40% من طاقتها، فيما قلصت سعة مواقف السيارات إلى 50% من إجمالي قدرتها الاستيعابية، وعملت على وضع كاميرات حرارية للتأكد من درجة حرارة مستخدمي الشواطئ والحدائق العامة، ومجموعة من اللوحات الإرشادية للحفاظ على التباعد الجسدي، وترك مسافة كافية بين المقاعد المخصصة للاستلقاء تحت أشعة الشمس.

ويتعين على جميع الموظفين المتواجدين الالتزام بفحص الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي «2 متر»، وستقوم الدائرة والجهات التابعة لها بإجراء عمليات التنظيف والتعقيم، لكافة المناطق العامة في هذه الشواطئ والحدائق بصورة دورية ومنتظمة قبل وأثناء ساعات العمل، وستوفر أيضاً المعقمات بأماكن متفرقة فيها. وستعمل على تعقيم وتطهير كافة المعدات المؤجرة بعد كل استخدام، وجميع أنواع المقاعد في الحديقة.

وسيقوم الموظفون بقياس درجة حرارة مرتادي الحدائق الشواطئ قبل الدخول، ويتوجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات الصحية بكل الأوقات، إلى جانب تحديد مواقع العزل بالحديقة للاستخدام في الحالات الطارئة.



المأكولات والمشروبات المأكولات والمشروبات حددت الدائرة السعة الاستيعابية لمناطق المأكولات والمشروبات بنسبة 30% من طاقتها، وضرورة تخصيص مسافة كافية بين طاولات الطعام، بحيث لا تقل المسافة بين كل واحدة والأخرى عن 2.5 متر، ولا يتجاوز عدد المستخدمين 4 أشخاص للطاولة الواحدة، ووضع علامات خاصة بالتباعد الاجتماعي في طوابير انتظار الطعام.

وشددت الدائرة على ضرورة تجنب المطاعم والمقاهي بهذه الحقائق والشواطئ وضع قوائم الطعام على الطاولات، وأن تكون كافة المواد المستخدمة لتناول الطعام مغلقة بإحكام وقابلة للتخلص منها بسهولة، إلى جانب القيام بتنظيف وتعقيم هذه الطاولات بانتظام وبعد كل استخدام.