«النقل» تحذر من «التكيف الحركي» أثناء القيادة.. وتوجه نصيحة للسائقين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت وزارة النقل من عادة «التكيف الحركي» أثناء القيادة، لا سيما على الطريق الطويلة المستقيمة.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن إطالة النظر إلى الطرق الطويلة المستقيمة قد تسبب للسائق حالة من التكيف الحركي وتصل إلى الخمول المؤقت؛ ما قد ينتج عنها حوادث خطيرة.
ووجهت الوزارة نصيحة للسائقين بالحرص على التوقف جانبًا بين الحين والآخر وتجديد الانتباه والنشاط لتفادي الحوادث.
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