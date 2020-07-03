شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم تشغيل القرآن في المنزل دون وجود أحد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أنه لا يوجد مانع من تشغيل القرآن الكريم في البيت دون الاستماع له.
وأوضح “المنيع” خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على فضائية الرسالة في رده على سؤال حول حكم تشغيل القرآن الكريم في أي مكان بالبيت دون الاستماع له، أنه لا يوجد حرج في ذلك طالما لم يكن الموجودين بالمكان منشغلين عن الاستماع له بغيره.
وأضاف: الذي لا يجوز ولا ينبغي أن يكون هناك من يجلسون منشغلين عن الاستماع للقرآن بالحديث أو اللهو أو غيره، أما إذا لم يكن هناك أحد بالمكان فتشغيله جائز وقد ينتفع بالقراءة إخواننا المسلمين من الجن”.
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