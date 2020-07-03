شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل 99% من البكتيريا والجراثيم.. «شاحن لاسلكي» من سامسونج للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية شاحن جوال لاسلكي قادر على قتل 99% من البكتيريا والجراثيم، وذلك بسبب أن الهاتف الذكي يعتبر من أكثر الأشياء التي قد تصيب الإنسان بفايروس كورونا المستجد، بسبب ملامسته لليدين طوال اليوم، بحسب ما ذكره موقع «سبوتنيك».

ويتميز الشاحن الجديد «ITFIT UV Sterilizer» بأنه يستخدم الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم، وتؤكد الشركة أنه قادر على قتل 99% من البكتيريا والجراثيم وما شابه فقط في خلال 10 دقائق، بحسب موقع «إندغادجيت».

وأثبتت دراسة بحثية حديثة أن مصابيح الأشعة فوق البنفسجية قادرة على قتل «أكثر من 99.9% من الفايروسات التاجية المحمولة جوا».

ويأتي الجهاز على شكل صندوق أبيض كبير مع غطاء مغناطيسي، وهو قادر على استيعاب هواتف ضخمة بحجم «غلاكسي إس 20 ألترا».

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كما يمتاز الشاحن بأنه ليس مخصصا لهواتف «سامسونج»، وإنما لأي جهاز يدعم الشحن اللاسلكي، ويوفر شحنا بالداخل لاسلكيا بقدرة 10 وات بدون أي مشاكل، وأثناء عملية شحن الهاتف الذكي، سيتم تنظيفه وتطهيره بالكامل.

وعلى الرغم من أن أجهزة الشحن اللاسلكي بالأشعة فوق البنفسجية ليست جديدة، لكنها شهدت ارتفاعا كبيرا في شعبيتها بعد تفشي فايروس كورونا المستجد.

وشاحن «ITFIT UV» متوافر حاليا في تايلند مقابل نحو 51 دولارا، بينما لا يزال غير متوفر في هونغ كونغ أو الولايات المتحدة.