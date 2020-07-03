تجنب الحرب مع الصين

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إيف أوتينبرج *

لدى البنتاجون عدد لا بأس به من المهووسين الذين يؤمنون حقاً بحرب نووية يمكن الفوز بها ولديهم الآن شخصية بارزة في البيت الأبيض تحتاج إلى بعبع

وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. فمع اقتراب موعد الانتخابات، من المتوقع أن تبلغ انخفاضاً لم يسبق له مثيل؛ لأن ترامب يقوم بحملة ضد الصين، ويأمل زيادة موجة الكراهية ضد الأجانب؛ لإعادته إلى البيت الأبيض. وتتمثل التهمة حسب ترامب في أن الصين تسببت في ظهور الفيروس «كورونا»، ربما في أحد المختبرات، ولو لم يكن الأمر كذلك. والحقيقة أنه لم يكن هناك أي سر أو خداع كبير، فإذا كانت الصين قد قللت من عدد الوفيات، فإن ذلك لم يغير الرسالة وهي أن الكارثة قادمة ومن الأفضل التحضر لذلك. وهو بالضبط ما لم يفعله نظام ترامب.

أما بالنسبة للتهمة التي تقول: إنه تم تحرير «كورونا» عن عمد من المختبر، فهذا أمر أحمق. فلماذا ستطلق الصين سلاحاً حيوياً ضد شعبها؟ فمعظم العلماء يعدون أن هذا الأمر غير مرجح، وأن الفيروس ظهر بشكل طبيعي، ويرتبط بسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

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في 6 يونيو/حزيران، قطع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ريك سكوت خطوة كبيرة، مدعياً أنه يمتلك دليلاً على أن الصين تحاول تخريب لقاح لكورونا، وردت الصين عليه بإيجاز: «أظهر دليلك»؛ لكن سكوت لم يفعل ذلك، ولا يمكن إلا لأبله أن يخرج بمثل هذه التهمة، لسبب بسيط هو أن الصين ليس لديها مصلحة في تخريب اللقاح.

وهناك شخصان يقودان عربة (لطمة- الصين) هما: مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو، والمراسل السابق قليل الشهرة في «وول ستريت جورنال»، مات بوتينجر العضو في مجلس الأمن القومي والمكروه في الصين الذي روج أن قادة الصين يعملون على إخفاء شيء كبير و«حرب نفسية» وهي عملية لإخفاء أصول الفيروس وإبعاد اللوم عنها.

صحيفة «الواشنطن البوست» نقلت عن مستشار ترامب السابق في مجلس الأمن القومي إتش آر ماكماستر، قوله: إن بوتينجر هو «محور لأكبر تحول في السياسة الخارجية الأمريكية منذ الحرب الباردة، وهو النهج التنافسي للصين». وحتى الآن كان هذا النهج التنافسي إخفاقاً، فقد نجحت السياسة الخارجية الأمريكية الغبية في إلقاء روسيا والصين في أحضان بعضهما، وهو ما عمل الرئيس الدبلوماسي الأكثر ذكاءً منذ عقود، ريتشارد نيكسون على تجنبه.

إن الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة، والتي تلوم الصين على هذا الوباء، وتهدد بتدفيعها تريليونات من الدولارات كتعويضات، وتثير التمرد في هونج كونج، وتلاحق شركة التكنولوجيا العالية الصينية «هواوي»؛ من خلال احتجاز مسؤول كبير في الشركة في كندا لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور. وإذا كان كل هذا ليس عدوانياً واستفزازياً بما فيه الكفاية، فهناك البحرية الأمريكية قبالة سواحل الصين في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل التي تطالب بها الصين؛ وذلك في إهانة مباشرة للصين. جاء ذلك في أعقاب خطط نظام ترامب لنشر صواريخ كروز بعيدة المدى التي تطلق من الأرض.

ووفقًا لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، فإن «مخططي البنتاجون لا يتراجعون». والصين هي اللعبة العسكرية في المدينة الآن، والبنتاجون يمتلك عدداً لا بأس به من المهووسين الذين يؤمنون حقاً بحرب نووية يمكن الفوز بها، ولديهم الآن شخصية بارزة في البيت الأبيض تحتاج إلى بعبع. إنهم سعداء لأنهم اختاروا الصين.

إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين الآن تهدد بالطلاق التام. ودعونا نأمل فقط ألا يتورط ترامب الذي يفترض أنه مناهض للتدخل في حرب للفوز بالانتخابات. وكل تصعيد، وتهديد، وأي عمل عدائي يجعل ذلك أكثر احتمالاً. إن صعود التوترات لعبة خطرة؛ لأن الحرب مع الصين، التي يمكن أن تجذب روسيا الحليف المقرب لها، يمكن أن تنهي الحياة على الأرض.

* روائية وصحفية أمريكية. موقع «كاونتر بانش»