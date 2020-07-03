«مسبار الأمل» داخل كبسولة الإطلاق وملء خزان الوقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أمس الخميس، خلال إحاطة إعلامية عن بعد، أحدث التطورات حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وقرب انطلاق المهمة التاريخية إلى الفضاء يوم 15 يوليو/تموز الجاري، تحدث فيها الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، والمهندس عمران شرف مدير المشروع، وسهيل الظفري نائب مدير المشروع مسؤول تطوير المركبات الفضائية، ومريم الشامسي قائد الأجهزة العلمية ضمن الفريق العلمي للمشروع.

قال محمد الأحبابي، خلال مشاركته في الإحاطة من اليابان، إن تلك المرحلة للاستعداد لانطلاق المسبار، مرحلة تاريخية على مستوى المنطقة العربية، لإرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ، ويعد إنجازاً كبيراً، خاصة في ظل الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وقد مر بمراحل عدة، من تجهيز المسبار، ونقله إلى اليابان.

وأضاف أن مسبار الأمل سيكون بداية ونقطة فارقة في جهود دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة على تميز دولة الإمارات في المجال الفضائي.

وأشار إلى أن هناك 8 أقمار صناعية لمشاريع فضائية في طور التصنيع بمختلف المراكز الفضائية في الدولة، ومن ضمنها القمر العربي 813.



الاختبارات الأخيرة



من جانبه، قال المهندس عمران شرف إن مسبار الأمل حالياً في مرحلته الأخيرة، حيث تم الانتهاء من ملء خزان الوقود، وقام الفريق المختص بالاختبارات الأخيرة، والتي تستمر حتى موعد الإطلاق، حيث إن كل مرحلة يتم الانتهاء منها يتم التأكد من وضعها الصحيح.

وأوضح أن الفريق الموجود في اليابان يعمل حالياً على وضع مسبار الأمل داخل كبسولة الإطلاق، وسيتم الانتهاء من تلك المرحلة مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وبعدها تبدأ مرحلة نقل كبسولة الإطلاق ووضعها على صاروخ الإطلاق، ويتم بعدها مرحلة شحن البطاريات للمرة الأخيرة، والتأكد من سلامة التضاريس داخل الكبسولة ومراقبتها بشكل مستمر من ناحية البرمجيات الأخيرة قبل موعد الانطلاق بتاريخ 15 يوليو الجاري عند الساعة 12.51 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات.

وأشار إلى أن العنصر النسائي يمثل جانباً مهماً جداً في المشروع، حيث بلغت نسبة مشاركتهن 34%، إذ تمثل النساء أكثر من 80% في الفريق العلمي بمركز محمد بن راشد للفضاء.

وكشف أن هناك أكثر من 450 شخصاً من الباحثين والخبراء في المجال الفضائي ساهموا في المشروع، منهم 200 شخص من مواطني دولة الإمارات، و150 شخصاً من شركاء نقل المعرفة من جامعات مختلفة حول العالم، و100 شخص من المقاولين الفرعيين للمشروع.

وحول أول اتصال مع مسبار الأمل، ذكر عمران أن أول اتصال مع المسبار سيكون بعد ساعة ونصف الساعة من إطلاقه، إذ سينفصل المسبار عن صاروخ الإطلاق بعد ساعة واحدة من انطلاقه، وبعدها بنصف ساعة سيتم أول اتصال، مؤكداً أنها عملية مهمة جداً في المشروع.



7 شهور

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واستعرض سهيل الظفري، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، مسؤول تطوير المركبة الفضائية، رحلة مسبار الأمل التي ستبدأ من الأرض والوصول إلى كوكب المريخ خلال 7 شهور، ومن ثم الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

وقال إن هناك فرقاً كبيراً جداً في الاتصال بين كوكب المريخ وكوب الأرض، حيث تم الاعتماد على النظام الأوتوماتيكي عن طريق القمر الصناعي، مشيراً إلى أن صعوبة تلك المرحلة في ربط الاتصال وتصميمها تعتمد على الأجهزة البرمجية للقمر الصناعي، ومداركة أجواء القمر فيها، مع دخول وتشغيل نفاثات القمر الصناعي، وتشكل أبرز التحديات في تصميم الأقمار الصناعية.

وأضاف: مراحل تصنيع القمر الصناعي منذ بداية المشروع وحتى تلك المرحلة المهمة في تاريخ الدولة تعلمنا منها الكثير جداً وواجهنا العديد من التحديات وتم التغلب عليها بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى التعلم من الأخطاء، مما أكسبنا جميعاً خبرات تفوق التوقعات للعمل على مثل هذا المشروع الكبير.



تحليل البيانات



وقالت مريم الشامسي، قائد الأجهزة العلمية ضمن الفريق العلمي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» إنها بدأت العمل في المشروع عام 2015، والفريق مسؤول عن تطوير البرمجيات والأدوات الخاصة بمعالجة البيانات العلمية التي يصدرها المسبار وتحليل تلك البيانات وإعطائها للمجتمع العلمي العالمي، مشيرة إلى أن الفريق يضم 26 شخصاً منهم مواطنون وممثلون من جامعات دولية مختلفة.