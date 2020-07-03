شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يحبط تقدم الميليشيات نحو سرت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدى الجيش الليبي لميليشيات الوفاق، بينما كانت تحاول التقدم باتجاه سرت، وسمع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية جنوب غربي طرابلس، في وقت انقطع التيار الكهربائي عن كامل وسط وجنوب ليبيا أمس الخميس، فيما وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى موسكو، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس آخر تطورات الأزمة في بلاده.

وقالت مصادر ليبية لقناة «العربية»، أمس الخميس، إن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تصدت لميليشيات الوفاق، خلال محاولتها التقدم نحو سرت.

كما أفادت مصادر في مدينة الرجبان جنوب غربي طرابلس ،بسماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية، مع استمرار تحليق الطيران فوق مناطق الجبل الغربي.

وبحسب المصادر فإن الانفجارات جاءت متزامنة مع تحليق طيران مجهول قرب قام بقصف مواقع بالقرب من القاعدة العسكرية، التي تعتبر من أهم القواعد الجوية الليبية وأكبرها(50 كم مربع)، وتضمّ بنية عسكرية ضخمة شديدة التحصين، وتتسم بموقع استراتيجي مهم بقربها من الحدود التونسية والجزائرية وكذلك من البحر المتوسط، وتتيح تنفيذ عمليات قتالية جوية ليس بنطاق العاصمة طرابلس فقط، وإنما بكامل المنطقة الغربية وحتى وسط ليبيا.

إلى جانب ذلك افادت مصادر ليبية متطابقة عن انقطاع الكهرباء عن كامل وسط وجنوب ليبيا أمس الخميس.

وأشارت المصادر إلى تعطل مولدات توليد الطاقة الكهربائية في مصراتة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

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ويضع انقطاع التيار الكهربائي الليبيين في مواجهة الصيف الحار. وتشكو شركة الكهرباء من عمليات تخريب تقوم بها عصابات إجرامية في سرقة أسلاك نقل الطاقة، التي يتم تفكيكها وصهر النحاس الموجود فيها في السوق السوداء.

يأتي ذلك فيما أجرى قائد الجيش الوطني الليبي، حفتر، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عبّر خلاله الأمين العام عن رفض الحل العسكري، مؤكداً أنه لا بديل عن الحل السياسي، وأنه لن يكون إلا بأيدي الليبيين وحدهم.

كما أعلن جوتيريس عن استعداده للمساعدة في إعادة فتح حقول النفط المغلقة في ليبيا.

من جهة أخرى، وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح إلى موسكو أمس الخميس، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس آخر تطورات الأزمة في بلاده.

وقال فتحي المريمي، مستشار صالح، في حديث خاص لقناة «أر تي» الروسية، إن زيارة المستشار عقيلة صالح لموسكو لها ثلاثة مسارات: دبلوماسي واقتصادي وعسكري. وأشار المريمي إلى أن مبادرات الحل السلمي، وعلى رأسها وثيقة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين، سوف تكون ضمن العناوين الرئيسية للزيارة.

وقال المريمي، إن هناك دعوة رسمية وجهت لرئيس البرلمان الليبي، ونوّه بأن من ضمن محاور النقاش التي سوف تطرح العدوان التركي على ليبيا.

وأشار المريمي إلى أن الوصول لوقف القتال وتفعيل المبادرات السياسية ودور روسيا كدولة عظمى في ذلك يكتسب أهمية خاصة.(وكالات)