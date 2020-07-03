روسيا تقلّص مجدداً آلية نقل المساعدات إلى سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغت روسيا شركاءها في مجلس الأمن الدولي، أنّها لم تعد تريد سوى نقطة دخول حدودية واحدة فقط للمساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتحدة للسكان في شمال غرب سوريا، ولمدة ستة أشهر حصراً، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية الليلة قبل الماضية، فيما أنشات القوات الأمريكية قاعدة عسكرية جديدة لها في منطقة اليعربية بريف الحسكة، تضم مطاراً عسكرياً؛ وذلك لتعزيز وجودها في الجزيرة السورية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، في حين اعترض الجيش السوري رتلاً أمريكياً في ريف الحسكة، وأجبره على العودة.

وقال دبلوماسي مشترطاً عدم كشف هوّيته، إنّ الروس «قالوا (إنّهم يريدون) نقطة دخول واحدة ولمدة ستة أشهر» على الحدود التركية. وأكد دبلوماسي آخر أنّ «المفاوضات معقّدة. روسيا تتحدّث عن نقطة دخول واحدة فقط»، بينما ذكّر دبلوماسي ثالث مشترطاً عدم ذكر اسمه بأنّ الروس «تحدّثوا كثيراً فيما مضى عن إيقاف آليّة نقل المساعدات عبر الحدود». وآليّة نقل المساعدات هذه، المطبّقة منذ عام 2014، لا تتطلّب أيّ تفويض من جانب دمشق، وتنتهي صلاحيتها في 10 يوليو/تموز. وقد بدأت ألمانيا وبلجيكا، المسؤولتان عن هذا الملفّ، مفاوضات لتمديدها. ويتضمّن مشروع قرار قدّمته الدولتان، الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين عبر تركيا إلى الأراضي السوريّة، ولمدّة عام واحد، في استجابة لطلب قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في 23 يونيو/حزيران. وفي يناير/كانون الثاني، قامت موسكو التي تتمتّع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بتخفيض عدد نقاط الدخول إلى البلاد من أربع نقاط إلى اثنتين، كما أنّها خفّضت مدّة التفويض وجعلته لستّة أشهر بدلاً من سنة كما كان معمولاً به في السابق. وحتى الآن، لم تُحدّد ألمانيا التي ترأس مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز أي موعد للتصويت على النص.

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من جهة اخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة يأتي تماشياً مع مخططات الولايات المتحدة؛ الرامية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسية. وذكرت مصادر أهلية من ريف الحسكة، أن الجيش الأمريكي أنشأ مطاراً عسكرياً جديداً؛ لتعزيز وجوده في منطقة الجزيرة السورية؛ وذلك في المنطقة الواقعة بين قرية أم كهيف وصوامع حبوب تل علو، على بعد 8 كم جنوباً بريف مدينة اليعربية. وأضافت المصادر: إن القوات الأمريكية وقوات «قسد» تقومات بإدخال المعدات والمواد اللوجستية وإقامة السواتر الأسمنتية وإقامة الثكنات العسكرية وتزفيت الطريق الواصل للصوامع لتخديم القاعدة غير الشرعية الجديدة. وبيّنت المصادر ذاتها أن قوات «قسد» تقوم بحراسة مشددة لمحيط الصوامع، في حين تعزز القوات الأمريكية وجودها في قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية.

إلى ذلك، ذكرت الوكالة، أن «عناصر الجيش السوري الذين يتمركزون عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي، اعترضوا رتل آليات أمريكياً مؤلفاً من عدة مدرعات، وأجبروه على التراجع والعودة باتجاه قواعده في المنطقة».

(وكالات)