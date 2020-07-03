عام دراسي ناجح

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رغم أن العام الدراسي الحالي انتهى، إلا أنه كان استثنائياً وفريداً في كثير من جوانبه، إلا أن أخطرها كان المواجهة المفاجئة، غير المنتظرة، بين العالم، وفيروس كورونا الوبائي المستجد، الذي قلب الدنيا رأساً على عقب في لحظات، وبات العالم كله في مواجهة غير متكافئة مع عدو أكثر بطشاً وعدوانية، غير أحوال الدول والبشر، وأرغم الجميع على الانكفاء والاختفاء والتقوقع إلا أن الإمارات لم تسقط مصلحة الطلاب من حساباتها، وأكملت العام الدراسي بكل نجاح من خلال منظومة التعليم عن بُعد.

ورغم استمرار المواجهة والقرار الطارئ، إلا أننا في دولة الإمارات، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وبالتزام شعب الإمارات ووعيه وحسه الوطني العالي، ثبتنا أقدامنا في المعركة، وانتصرنا بإرادة الحياة.

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أحد أبرز مظاهر نجاحاتنا التي نعتز بها، ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أمس بمناسبة انتهاء العام الدراسي الجاري 2019-2020، وتهنئته الميدان التربوي بمختلف فئاته، والثناء على جهودهم الاستثنائية التي استمرت بالدراسة رغم الانكفاء في البيوت والحجر الصحي المنزلي، والعمل عن بُعد لنسبة كبيرة من الموظفين والعاملين، وتطبيقهم الخلاق للتعليم عن بُعد.

الجهود الجبارة التي بذلت من قبل الجميع: وزارة التربية والهيئات التعليمية والمناطق والمدارس والهيئات التعليمية والإدارية والطلبة وأولياء الأمور، وبتوجيهات ومتابعة من القيادة الحكيمة للبلاد لحظة بلحظة، ساهمت في الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي المشرف بكل المقاييس، وعبرت بالبلاد والعباد فترة حرجة من تاريخها ونضالها المستمر والمثمر بإذن الله.

الجميع كانوا أبطالاً وعلى مستوى المسؤولية وأكثر، وبرهنوا نجاحات الدولة في الاستثمار في الإنسان، ورهان الحكومة على تطوير الأداء وربطه بالذكاء والتكنولوجيا ومستجدات العصر العلمية، وتأسيس بنية تحتية عصرية بكل المقاييس العالمية، الأمر الذي ساعد على تحقيق النجاحات رغم صعوبة وقساوة الظروف.

سموه وعبر «تويتر» أكد موجهاً حديثه للطلبة، بمناسبة انتهاء العام الدراسي الاستثنائي الذي كان بمثابة اختبار للجميع، ونجحوا فيه، فشكرهم لاجتهادهم وشكر آباءهم وأمهاتهم ومعلميهم المتفانين، وفريق وزارة التربية، وتمنى للجميع إجازة سعيدة على أمل اللقاء العام الدراسي المقبل على خير وصحة ونجاح.

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