شكرا لقرائتكم خبر عن 42 توصية لتخفيف تبعات «كورونا» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض قدمت «لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية»، 17 مقترحاً، و25 توصية ل12 جهة ومؤسسة رسمية في دولة الإمارات؛ لتدارس سبل التخفيف من تبعات وتداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد؛ «covid-19» على الأعمال والأفراد، وإيجاد توازن بين التحدي الصحي للأزمة والتحدي الاقتصادي. وتشكلت اللجنة المنبثقة على هامش منتدى الإمارات الاقتصادي 2019 بموجب قرار وزاري، برئاسة وزارة الاقتصاد وبعضوية خبراء اقتصاديين وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع؛ حيث تقوم بعمل الدراسات والأبحاث المشتركة، وتقديم المشورة والدعم لمتخذي القرار حول القضايا الاقتصادية، وعمل جلسات عصف ذهني؛ للخروج بحلول مبتكرة قابلة للتطبيق حول التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة. وتشمل الجهات والمؤسسات الرسمية المستهدفة من عرض قائمة التوصيات والمقترحات على طاولة النقاش أمام المسؤولين لديها: وزارة الاقتصاد، دوائر التنمية الاقتصادية، الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، مصرف الإمارات المركزي، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، هيئة تنظيم الاتصالات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، اتحاد الغرف الإماراتية، بريد الإمارات. المقترحات وزارة الاقتصاد - فك ارتباط دفع الرسوم الاتحادية المتضمنة في أذونات الدفع لتجديد الرخص التجارية. - استغلال رسوم المساهمة المجتمعية في دعم الشركات للاستبقاء على العاملين لديها والاستمرار في دفع رواتبهم. دوائر التنمية الاقتصادية - إلغاء المخالفات السابقة المتعلقة بالتراخيص الصادرة عن دوائر التنمية المحلية والاتحادية؛ لحث وتشجيع الشركات للعودة إلى السوق الإماراتي، وتجديد رخصها ومباشرة أعمالها. الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية - إعادة مراجعة كافة الرسوم المتعلقة بالمنشآت السياحية كالفنادق ومكاتب السفر والسياحة والمطاعم السياحية لعامي 2020 و2021 مصرف الإمارات المركزي - تدخل المصرف المركزي؛ لحث البنوك على إعطاء قروض معفاة من الفائدة أو تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبأسعار فائدة لا تزيد على 2% ووضع الآليات المناسبة؛ لإثبات دفع القرض في تغطية رواتب الموظفين. - تشجيع البنوك والمصارف على إعادة هيكلة القروض من خلال تأجيل الأقساط ومن دون زيادة الفوائد على المدينين من قطاع الأعمال والأفراد في عام 2020. - حث البنوك على تخفيض الحد الأدنى لفتح أو استمرار حسابات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وزارة المالية - دراسة أو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للتسهيل على الشركات. - تسريع رد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات خلال 7 أيام. وزارة الموارد البشرية والتوطين - إلغاء رسوم «تقييم وتوجيه» عند التجديد السنوي. - إلغاء الغرامات المترتبة عن عدم قدرة المنشآت على تطبيق القرارات المتعلقة بالتوطين اعتباراً من بداية شهر مارس/‏‏آذار 2020 حتى نهاية العام، وتأجيل دفع الغرامات المترتبة عليهم في الفترات السابقة. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - تخفيض رسوم خدمات الاتصالات وتكاليف البيانات بنسبة 50% أو بسعر الكُلفة أيهما أقل. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - إلغاء رسم ضمان النظام الإلكتروني للهجرة 5000 درهم وإعادة مبالغ الضمان للمستثمرين لتفعيل وتنشيط سوق العمل. الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه - إجراء مزيد من التخفيض على تعريفة الكهرباء والماء وعلى زيادة الأحمال الكهربائية خاصة للمصانع والفنادق. اتحاد الغرف الإماراتية - النظر في تخفيض رسوم عضوية الغرف التجارية، وخاصة تخفيض أو إلغاء الرسوم على الأنشطة المهنية للمنشآت متناهية الصغر. وزارة الداخلية الإدارة العامة للدفاع المدني: Advertisements - تجميد رسوم التسجيل في الأنظمة والتدريب وغيرها. البريد - تشجيع شركات التوصيل ومزودي البريد السريع على تخفيض رسوم التوصيل للإرساليات المحلية لتشجيع التجارة الإلكترونية. توصيات متوسطة الأجل

- إصدار قانون خاص بالضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص والموظفين غير المشمولين بالتقاعد المدني والعسكري؛ حيث إن وجود مؤسسات للضمان الاجتماعي مهم جداً، لأنها ستتولى دفع رواتب التعطل عن العمل وتقديم سلف للعاملين والمتعطلين في مثل هذه الظروف، مما يسمح بالمحافظة على الأيدي العاملة الماهرة واستمرار تدفق الدخل الذي يعزز القدرة على الاستهلاك ومن ثم الإنتاج، علماً بأن الحكومة لن تتكلف أية أعباء مالية لأن إيرادات هذه المؤسسة، تأتي كاقتطاعات من رواتب العمال وجزء من أصحاب العمل وبنسب قليلة، ويعاد هذا الاقتطاع على تقاعد مستقبلي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من ناحية، ومن ناحية أخرى ادخار للعمالة غير المواطنة يستحقها العامل أو الموظف عند انتهاء العمل في الدولة.

- تفعيل استراتيجية زراعية جديدة ذكية ومبتكرة تقوم على التوسع في القطاع الزراعي المحلي نظراً لأهميته في مجال تحقيق الأمن الغذائي للدولة خاصة في مثل هذه الحالة؛ حيث اتخذ العديد من الدول سياسات حمائية وإغلاقية.

- التنسيق والتعاون مع الحكومات العربية لاتخاذ إجراءات منسقة لإزالة جميع القيود المفروضة على الواردات والصادرات، لاسيما على الأغذية والمنتجات الطبية والمدخلات اللازمة للصناعات المنتِجة للسلع الأساسية. والنظر في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتعزيز التجارة البينية داخل المنطقة. والتعجيل في وضع استراتيجية لتنويع سلاسل الإمداد، للحد من قابلية تضررها من هذه الأزمات.

- تفعيل التنوع الاقتصادي الوطني وزيادة المحتوى الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية. إضافة إلى دعم المنتج الوطني لتحقيق المزيد من الاكتفاء والأمن والثبات الاقتصادي المستدام.

- تفعيل وتنفيذ سياسة موحدة بين الإمارات السبع في مجال المشتريات الحكومية وبرامج القيمة المضافة المحلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل سد ما قد يولده تراجع دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي.

- تبني برنامج وطني لربط المساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة بالمنتجات المحلية، وذلك بالاستفادة من تجربة صندوق أبوظبي للتنمية.

- تبني برنامج وطني شامل وموحد للأمن الغذائي.

- تبني برنامج وطني يهدف إلى وضع استراتيجية عامة لاستبقاء العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والأيدي العاملة الماهرة من الوافدين.

- تفعيل مجالس الأعمال في كافة الإمارات والاستماع إلى أهم مواضيع الدعم التي تحتاج إليها المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وعلى اختلاف قطاعاتها وتضررها لتحقيق الفاعلية في الدعم.

- توجيه الاستثمار المشترك بين شركات القطاع الحكومي والقطاع الخاص نحو القطاع الصحي وصناعة الأدوية.

- توجيه جزء من الاستثمارات الحكومية للاستثمار في البحث والتطوير في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومن أهمها القطاع الزراعي والقطاع الصحي وصناعة الأدوية، والقطاع التقني.

- تحسين جودة البيانات المتاحة، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ قرارات فورية مرتكزة على الأدلة؛ وتعزيز البيانات المتوفرة وإتاحة الاستعانة بها، والعمل على إنشاء منصة واحدة لقاعدة بيانات مفتوحة والبيانات الضخمة تنساب فيها البيانات بشكل سهل وسريع يتيح للجامعات ومراكز البحوث وباحثي السياسات الاستفادة من البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة.

- إنشاء صندوق مخصص للطوارئ، بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأشخاص ذوي الأرصدة المالية الضخمة، لدعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى احتواء آثار تفشي فيروس كورونا وأية أزمات مشابهة في المستقبل؛ والاستفادة من الموارد المخصصة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات للتضامن مع المجتمع والفئات المتضررة.

- تعزيز السياحة الداخلية، من خلال تنظيم الرحلات السياحية الداخلية بين الإمارات، وبأسعار منافسة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

توصيات قصيرة الأجل: