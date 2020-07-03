سيادة في مهبّ الرّيح

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هل يعقل أن تكون السيادة العربية في هاوية سحيقة، والعرب لا يشعرون؟ أبشروا، فالأيام تخبئ لكم ما لم تخبئه لغيركم. لله دركم من منظومة منفرطة، وجامعة مفرّقة. بوتين وروحاني وأردوغان في قمة افتراضية يتباحثون في شؤون سوريا المصيرية، وسوريا: «يا غائباً لا يغيبُ..قد مزقتك النيوبُ.. كم أثقلتنا الذنوبُ..لكننا لا نتوبُ».

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كفى بك داء عجزك عن معرفة الحادث الجلل أهو مهزلة أم مأساة أم كلتاهما معاً؟ على طاولة الثلاثي مشروع دستور سوريا. في منطق اللاّمنطق، لا يحقّ للشعب السوري إبداء رأيه في دستوره، قبل أن تفحصه روسيا وإيران وتركيا، فلعله يخدم مصالح سوريا قبل مصالح الدول الثلاث. لن تسأل: وأين واشنطن من هذه الوليمة؟ تركيا تنوب عن الناتو فتعلم «إسرائيل».

أمّا سيدة المنظمات العربية، فتمرّ بها الأحداث مثل الزلازل، ومحياها وضاح وثغرها باسم. قبحاً للأعداء، الذين لا يبعثون حتى بشهادة تقدير إلى الذين لا يحركون ساكناً حتى ببالونات شجب وتنديد. هذه المصائب ليست نهاية النوائب. غداً، حين يأتي دور بلدان عربية أخرى، فعلى من ستعول إذا كانت هي قد وقفت مكتوفة الأيدي، تنظر بدم بارد إلى شقيقاتها بين فكي التمساح؟

لله در الاستعمار الغربي من عالم نفسي خبير. كيف سبر أغوار المخ العربي، وأدرك أن الشمس لو نفخت في رماده البارد، ما انطلقت منه شرارة، لذلك كتب وعد بلفور وهو مطمئن إلى أن القرن سيليه قرن وتصير «إسرائيل» توجه الإمبراطورية بريموت اللوبي، ولا حياة لمن تنادي. الحبل على الجرار، ففي أقل من عقدين انطحنت قلعة الرشيد، وانسحقت كبرياء عمر المختار، وانطمرت مفاخر الشام، ولن يتوقف تسونامي الدمار، ما دامت للعرب ديار بها عمار. من الضروري أن تجيب البلدان العربية التي ظلت حتى الآن بمنأى عن الأذى: ما هي البراهين التي تستند إليها حتى تؤمن بأنها لن ينالها مكروه؟ إذا كانت تعتمد على متانة علاقاتها بالغرب، فهل روابطها أقوى من علاقات الشاه بأمريكا وأوروبا و«إسرائيل»؟ قال في «جوابي للتاريخ»: «لقد رمتني الولايات المتحدة خارجاً كالفأر الميت». ما الذي بقي لسوريا من السيادة، حين يجتمع بوتين وروحاني وأوردوغان افتراضياً، ويناقشون دستور سوريا؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الهجائية: «جدعنة» أن تجرّد أمّة بكاملها من سيادتها.

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