برلماني عراقي يطالب بالتحقيق في النفط المهرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

دعا عضو لجنة التخطيط في البرلمان العراقي، النائب حازم الخالدي، أمس الخميس، الحكومة العراقية للتحقيق بشأن تصريحات تهريب كردستان للنفط العراقي إلى «إسرائيل».

وقال الخالدي في مؤتمر صحفي: «ندعو الحكومة والجهات الرقابية والقضائية المختصة للتحقيق في تصريح وزير النفط السابق ثامر الغضبان، بخصوص تصدير كردستان النفط المهرب إلى «إسرائيل». كما نطالب باستدعائه؛ كونه تستر على هذه المعلومات في فترة وجوده في الوزارة، كما نحمّل الوزير الحالي مسؤولية متابعة حيثيات هذا الموضوع واطلاعنا على نتائجه». وأضاف، «ندعو ذات الجهات بالتحقيق في مضمون وثيقة هيئة النزاهة المعنونة إلى مكتب رئيس الوزراء، والمتعلقة بإجراء تحقيق في المعلومات الواردة بكتاب الهيئة حول وجود مزاعم فساد في إقليم كردستان، وأشارت الوثيقة إلى أن مجموع الأضرار الناتجة عن كميات النفط التي تصرف بها إقليم كردستان ولم تقم حكومة الإقليم بتسديدها إلى الحكومة العراقية بلغت أكثر من ١٢٨ مليار دولار». وتابع، «من المعلوم أن حكومة إقليم كردستان كانت طوال السنوات السابقة تتسلّم تخصيصات من الموازنة العامة الاتحادية وبقسميها التشغيلي والاستثماري، ما يعني أن إيرادات بيع النفط المنتج في الإقليم، والتي أشارت إليها هذه الوثيقة لم تنفق أو تصرف على مؤسسات ودوائر الإقليم أو موظفيه، باعتبار أن كل نفقات تلك الجهات مرصودة في الموازنة الاتحادية، فلابد من التحقيق في مصير هذه الأموال، وتطبيق النصوص الدستورية بشأن طريقة توزيعها على جميع العراقيين». وأتهم الخالدي، جهات متنفذة بالاستيلاء على هذه الثروات العامة، وواكد ان مسؤولية الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية استعادتها .