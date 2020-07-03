شكرا لقرائتكم خبر عن «عطر الفضاء» بالتعاون مع «ناسا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة أمريكية «عطر الفضاء»، أحد أغرب أنواع العطور في العالم بالتعاون مع «ناسا» تحت اسم «Eau de Space». وطور الكيميائي ستيف بيرس مؤسس شركة «أوميجا إنجريدينتس» العطر الجديد بعد سنوات من البحث، بهدف إنتاج رائحة الفضاء الخارجي على الأرض.

وكان بيرس تعاقد مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في عام 2008، لإعادة إنتاج رائحة الفضاء في محطة الفضاء الدولية على الأرض، بهدف تدريب رواد الفضاء على الأوضاع المعيشية داخل المحطة الدولية قبل انطلاقهم إلى الفضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «عطر الفضاء» بالتعاون مع «ناسا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.