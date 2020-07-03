كارتر: «الخطة» تنتهك اتفاق أوسلو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، خطة الضم «الإسرائيلية» لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، مؤكداً أنها تنتهك «اتفاق أوسلو» وفق صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وقال كارتر، في بيان أصدره الرئيس التنفيذي ل«مركز كارتر» بيج ألكسندر مساء أمس الأول، إن «الضم المتوقع سيكون مصادرة ضخمة وغير قانونية للأراضي الفلسطينية».

وأضاف: «يجب وقف الضم، وعودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مفاوضات هادفة على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية السابقة».

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واستنكر كارتر توسع «إسرائيل» المستمر منذ عقود في المستوطنات بالضفة الغربية، مشيراً إلى أنها تعرض للخطر «أي إقامة محتملة لدولة فلسطينية ذات سيادة».

وأشار أن الضم الرسمي سيشير إلى نهاية حل الدولتين، المتفق عليه دولياً، ومعه إمكانية إيجاد حل عادل للصراع.

وأكد كارتر، الذي قاد الوساطة لمعاهدة السلام المصرية «الإسرائيلية»، أن «الضم»، ينتهك تلك المعاهدة واتفاقيتي كامب ديفيد وأوسلو، التي حددت خريطة طريق للسلام بين الدولتين.