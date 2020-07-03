قطاع الطاقة في أبوظبي يطبق أفضل معايير الإجراءات الاحترازية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حرصت دائرة الطاقة على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في المنشآت التابعة للقطاع من خلال توظيف السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية لضمان حماية العاملين وترسيخ نهج قائم على استمرارية عمل القطاع لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية بكل كفاءة.

وفي ضوء التوجهات الحالية والاستعدادات للعودة للعمل من المكتب، وما يترافق معها من عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، تبرز أهمية مواصلة تطبيق أفضل معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لجميع الكوادر الوظيفية التي تعمل في جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات.

ومع الإجراءات التي تطلبت خلال الفترة الماضية العمل عن بعد والبقاء في المنزل والتي طبقت بنسبة 100% في عدد من الجهات، إلا أن موظفي الميدان والعاملين في المحطات التشغيلية كانوا يعملون وعلى مدار الساعة ومن مواقعهم المنتشرة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي لضمان أمن الإمدادات في جميع الأوقات، وضمان استمرارية الأعمال في جميع القطاعات.

وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة أن الدائرة تعمل مع جميع جهات التشغيل والشركات المرخصة في القطاع على الوصول إلى أفضل الحلول والآليات لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة على كافة العاملين في إطار التزام الدائرة باستمرار إمدادات الكهرباء والمياه ورفع جاهزية القطاع تجاه مختلف المتغيرات.

وقال العلوي: «تعمل دائرة الطاقة منذ بداية الأزمة الراهنة على تعزيز إجراءات وضوابط الأمن والسلامة لجميع العاملين الذين تمثل جهودهم العمود الفقري لعمل القطاع. وبالتعاون مع جميع الجهات المرخصة في الإمارة، فقد قامت الشركات العاملة في قطاع الطاقة بإجراء نحو 10281 فحصاً طبياً احترازياً لتقصي فيروس كورونا المستجد بين العاملين في القطاع للحد من انتشاره إضافة إلى تحديد 371 نقطة تعقيم لليدين في مختلف منشآت القطاع في الإمارة خلال الفترة الماضية».

إجراءات احترازية



ومنذ بداية أزمة تفشي وباء كورونا «كوفيد 19» المستجد، عملت دائرة الطاقة في أبوظبي على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والبيئة في قطاع الطاقة، وهو ما عزز جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وقال المهندس عبدالرحمن العلوي: «أصدرت دائرة الطاقة دليلاً للإجراءات الوقائية لفيروس (كوفيد 19) لكافة الجهات المرخصة في قطاع الطاقة في أبوظبي من أجل تعزيز قدرتهم على مواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات والضوابط ».