قضية فلسطين حقيقة عادلة يتوارثها بابوات «الفاتيكان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعاء الفاتيكان سفيري الولايات المتحدة و«إسرائيل» يعكس موقفاً تاريخياً، وهو تعبير صادق عن مخاوف الكرسي الرسولي بشأن تحركات «تل أبيب» المدعومة أمريكياً لبسط سيادتها على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعارضه الفاتيكان ويعتبره إضراراً بحل الدولتين،

فالاجتماعات التي جرت الثلاثاء الماضي بين الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان، والسفيرة الأمريكية كاليستا غينغريتش، والسفير «الإسرائيلي» أورين ديفيد، تأتي في هذا السياق، فاهتمام الفاتيكان بالقضية الفلسطينية لم يكن وليد اللحظة، فقد سبق لبابا الفاتيكان فرنسيس في 2014 الدعوة لرئيسي فلسطين و «إسرائيل» للصلاة بمنزله في الفاتيكان. وكان أول بابا يسافر مباشرة إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث يتعامل الفاتيكان رسمياً تحت مسمى دولة فلسطين، ولعل توقف البابا بين القدس وبيت لحم المحتلتين أمام الجدار العازل غير الشرعي للصلاة والدعاء، كان محطة مهمة في الزيارة لما لها من دلالات، وهي صورة انطبعت في أذهان الكثيرين، وتناقلتها الوسائط الاجتماعية المختلفة، وانتشرت كانتشار النار في الهشيم، لأن بناء الجدران ليس هو الخيار الصحيح الذي تبنى عليه العلاقات بين الشعوب، بل بالسلام وعودة الحقوق لأصحابها الشرعيين، ومنحهم حق تقرير المصير الذي ينشدونه.

موقف ثابت لا يتغير

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لم يكن البابا فرنسيس ليخالف التوجه العام لباباوات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تجاه «الأرض المقدسة»، بل إنه من المثير أن نجد توافقاً يكاد يصل إلى حد التطابق، بين مواقف أحبار سابقين، وما ذهب إليه البابا فرنسيس، فموقف الفاتيكان ثابت ولا يتغير من الصراع العربي - «الإسرائيلي»، وهي الأزمة التي طال مخاضها من دون أن تجد لها حلاً، وكانت البابوية حاضرة منذ نهايات القرن التاسع عشر، أي زمن التفكير في وطن قومي ليهود العالم، خاصة عند الطلب الرسمي من قبل «تيودور هيرتزل» من البابا «بيوس العاشر» بالتدخل لإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وها هو الكرسي الرسولي في زمن البابا فرنسيس، أي بعد أكثر من قرن، يبقى أميناً على رؤاه الإنسانية، ومواقفه القانونية والإيمانية، وعلى حماية حق الشعب الفلسطيني في أرضه وعلى ترابه الوطني. فقد كان وقوف الفاتيكان في وجه مشروع الحركة الصهيونية لإقامة وطن في فلسطين، مميزاً وجلياً لا يحتمل اللبس، وورد في البيان الذي أعقب المؤتمر الصهيوني في بازل عام 1897، وجاء فيه: «إن بناء القدس كي تصبح عاصمة ل «إسرائيل» يتناقض مع نبوءات المسيح نفسه». فهذه معلومة قد تغيب عن أذهان الكثير من الناس، فقد رفضت حاضرة الفاتيكان فكرة هيرتزل بإقامة وطن لليهود في أرض فلسطين، وكان ذلك، في السادس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني من عام 1904 حيث التقى تيودور هيرتزل، الذي كان يدعو في حينه لإنشاء دولة يهودية، وطلب مساعدة البابا بيوس العاشر، في إقامة هذه «الدولة» على التراب الفلسطيني، يومها أجابه البابا بيوس العاشر بقوله: «نحن لا نستطيع أن نساند هذه الحركة (الصهيونية)، وأنا بصفتي رئيساً للكنيسة لا أستطيع أن أجيبك خلاف ذلك، اليهود لم يعترفوا بسيدنا يسوع المسيح، لذلك لا يمكننا نحن الاعتراف بوضع اليهود أياديهم على القدس» وأضاف على هذا الأساس العقائدي المختلف جذرياً، رفض الفاتيكان وعد بلفور الذي صدر بشأن الدولة اليهودية في عام 1917، وحظي باعتراف الدول الكبرى آنذاك، غير أن البابوية لا تمتلك من الفرق العسكرية التي تمكنها من تنفيذ إرادتها على الأرض، لكن ذلك لم يعجزها عن الاحتفاظ بآرائها الخاصة وقوتها الأخلاقية والأدبية الرافضة لفكرة وضع القدس كمدينة ممزقة بين العرب واليهود، ولهذا كانت تميل دوماً إلى فكرة تدويل القدس.

دفاع عن القدس

إنشاء دولة يهودية في فلسطين لم يلق استحساناً لدى حكومة في الفاتيكان، ولا لدى البابا بيوس الثاني عشر (1939-1958)، وذلك بسبب الهجرة اليهودية المتدفقة إلى فلسطين في ذلك الوقت، وقد كانت الرؤية التي يؤمن بها وينادي فيها الفاتيكان خلال ذلك الوقت هي أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للقدس هو أن تقع تحت سيطرة اليهود.

اعتراف الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بالدولة الفلسطينية المستقلة خطوة تأييد جوهرية لقيامها، وفي ذات الوقت اعتراف لا يقبل الشك بوجود شعب فلسطيني بمسيحيه ومسلميه، شعب له كل مقومات الحياة والنماء والبقاء، ما يبطل الأكاذيب الصهيونية عن فلسطين دولة بلا شعب، من أجل شعب بلا دولة.