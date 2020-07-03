بريطانيا تفتح المقاهي والفنادق غداً.. والدراسة في سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد بريطانيا للمرحلة التالية من رفع الإغلاق الاقتصادي، يوم غد السبت، وتشمل: إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق. وذكرت التقارير أن يوم السبت العظيم يمثل مرحلة جديدة في إعادة فتح الاقتصاد بعد شهور من القيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت المملكة المتحدة عن إعادة فتح جميع المدارس والكليات في شهر سبتمبر/أيلول القادم بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق جرّاء أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19).

وأوضح وزير التعليم قافن ويليامسون في بيان: أن الخطوة تأتي بعد الانخفاض المستمر في عدد الإصابات خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل مع السلطات الصحية والجهات المختصة بالشأن؛ لضمان اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤمن الحماية الكافية للطلبة والمعلمين وجميع العاملين في المجال التعليمي. وأشار إلى أن القيود على عدد الطلبة داخل الفصول الدراسية؛ سترفع في سبتمبر/أيلول ليتسنى للمدارس والكليات العمل وفقاً لطاقتها الاستيعابية القصوى، على أن ينفذ العزل لمدة أسبوعين على أولئك الذين تتأكد إصابتهم بالفيروس.

يأتي ذلك فيما، حذّر اتحاد النقل الجوي الدولي، من أنّ إجراءات الحجر الصحي الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في دول إفريقية وشرق أوسطية، تعرقل استئناف السفر. وقال محمد البكري نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) لإفريقيا والشرق الأوسط في مؤتمر صحفي افتراضي إن «إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها الحكومة في 36 دولة عبر إفريقيا والشرق الأوسط تمثل 40 في المئة من جميع إجراءات الحجر الصحي على مستوى العالم».

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من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، إن المنظمة لا تعتقد أن الإصابات غير المكتشفة بفيروس كورونا في إفريقيا كثيرة، مع وجود وفيات لم يتم الإبلاغ عنها. وقالت ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحفي «نعتقد أن هناك بعض التهوين في الحالات» مضيفة: إن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول؛ لتحسين إجراءات التتبع.

وتخطّت أعداد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في كولومبيا، عتبة المئة ألف إصابة، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة، بعد نحو أربعة أشهر من اكتشاف أوّل حالة في البلاد. ومع ذلك تؤكّد الحكومة اليمينيّة أنّ أعداد الضحايا في البلاد تُعد أقلّ من تلك المسجّلة في دول أخرى في المنطقة.

وسجلت وزارة الصحة في المكسيك 5681 إصابة جديدة، و741 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 231 ألفاً و770 والوفيات إلى 28510 حالات. وبذلك يتجاوز عدد الوفيات؛ بسبب الفيروس في المكسيك نظيره في إسبانيا التي بلغ إجمالي عدد المتوفين لديها أول أمس الأربعاء، 28363 وفقاً لإحصاء أعدته «رويترز».

وفي الولايات المتحدة أظهر إحصاء جمعته «رويترز» أن حالات الإصابة قفزت بنحو 50 ألفاً أول أمس الأربعاء، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة. جاء ذلك بعدما حذر أكبر خبير حكومي في الأمراض المعدية من أن العدد قد يتصاعد قريباً إلى 100 ألف حالة في اليوم إذا لم يتخذ الأمريكيون إجراءات ضرورية لوقف تفشي الفيروس، مثل وضع الكمامات عندما لا يكون الالتزام بالتباعد الاجتماعي ممكناً. (وكالات)