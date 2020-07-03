بايـدن يتفـوق علـى ترامـب فـي استطـلاعـات الـرأي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب في جمع الأموال للحملة الانتخابية للشهر الثاني على التوالي وللربع الثاني من عام 2020، بحسب أرقام نشرت أمس الأول، ما يؤكد الحماسة القوية للمنافس على مقعد البيت الأبيض.

وتمكنت حملة بايدن الانتخابية من جمع 141 مليون دولار الشهر الماضي في أعلى تبرعات شهرية على الإطلاق، بزيادة حوالي 10 ملايين دولار على حملة ترامب. كما تخطت التبرعات لحملة المرشح الديمقراطي منافسه الجمهوري في الربع الثاني من عام 2020 بواقع 282,1 مليون دولار مقابل 266 مليون لترامب للفترة ما بين نيسان وحتى حزيران.

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وأكدت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، في بيان، أن الزيادة في التبرعات تظهر تصاعد وتيرة الحماس لدى القاعدة الشعبية لانتخاب جو بايدن، مقارنة بتلك التي تدعم ترامب. ووفقاً لديلون، فإن أكثر من ثلثي المتبرعين لبايدن في الشهر الماضي كانوا من المساهمين لأول مرة، حين حصل بايدن في حزيران رسمياً على ترشيح الحزب الديمقراطي من خلال تفوقه بعدد المندوبين، بينما أكدت حملة ترامب أن لديها 295 مليون دولار وتتقدم على بايدن فيما يخص السيولة النقدية، لكن حملة بايدن لم تعلن عن السيولة بعد.

وتنطلق حملة جمع الأموال بقوة في الأشهر الستة التي تسبق الانتخابات الرئاسية. وتُبرز التبرعات القياسية في جزء منها الجهود الرقمية والإلكترونية الكبيرة للحملتين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. ويتقدم بايدن بفارق 9.4% على الرئيس في الاستطلاعات الوطنية، بحسب أرقام موقع ريل كلير بوليتيكس.

كما يتقدم أيضاً في العديد من الولايات المتأرجحة التي ساهمت في تحقيق الفوز لترامب، ومنها فلوريدا وبنسلفانيا وويسكونسن. وتراجعت نسبة التأييد لترامب لدى الناخبين المستائين إزاء طريقة تعامله مع الجائحة والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها، وأيضاً إزاء استجابته للاحتجاجات المطالبة بالعدالة العرقية.