اختفاء غامض لأكثر النجوم سطوعاً

اختفى أحد أهم النجوم، وأكثرها سطوعاً في الكون بشكل غامض عن الأنظار، فلم يعد من الممكن رؤية النجم الذي يقع في مجرة «كينمان دوارف».

واكتشف علماء الفلك التلاشي الغامض للنجم في المجرة التي تبعد نحو 75 مليون سنة ضوئية، عندما حاولوا رصده لمعرفة المزيد عن كيفية موت النجوم العملاقة.

وقال أندرو ألان، من جامعة ترينيتي كوليدج، في دبلن، الذي قاد الدراسة: «فوجئنا عندما اكتشفنا أن النجم اختفى». وقد يكون النجم فقد سطوعه وأصبح محجوباً بالغبار الكوني، ولكن يمكن أن يكون مات أيضاً، من دون أن ينفجر.