شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء غامض لأكثر النجوم سطوعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختفاء غامض لأكثر النجوم سطوعاً
تاريخ النشر: 03/07/2020
اختفى أحد أهم النجوم، وأكثرها سطوعاً في الكون بشكل غامض عن الأنظار، فلم يعد من الممكن رؤية النجم الذي يقع في مجرة «كينمان دوارف».
واكتشف علماء الفلك التلاشي الغامض للنجم في المجرة التي تبعد نحو 75 مليون سنة ضوئية، عندما حاولوا رصده لمعرفة المزيد عن كيفية موت النجوم العملاقة.
وقال أندرو ألان، من جامعة ترينيتي كوليدج، في دبلن، الذي قاد الدراسة: «فوجئنا عندما اكتشفنا أن النجم اختفى». وقد يكون النجم فقد سطوعه وأصبح محجوباً بالغبار الكوني، ولكن يمكن أن يكون مات أيضاً، من دون أن ينفجر.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء غامض لأكثر النجوم سطوعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.