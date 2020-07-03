شكرا لقرائتكم خبر عن التخلص من الجراد بالطريقة الكينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترح علماء بالعاصمة الكينية، نيروبي، للقضاء على الجراد الذي يهدد بالتهام محاصيل شرق إفريقيا، إعداده كطعام أو تسميمه أواستخدام روائح تدفعه إلى التهام بعضه بعضاً. بدلاً من رشه بالمبيدات قبل أن يتمكن من الطيران غير أن المواد الكيماوية تضر بحشرات أخرى وبالبيئة.

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