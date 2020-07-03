شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفنانين العراقيين ينفي وفاة دعدوش والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي نفى نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، الشائعات التي انطلقت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تناولت وفاة الممثل العراقي الكوميدي إحسان دعدوش، بعد تعرضه للإصابة بفيروس «كورونا».

وقال جودي في بيان، إن دعدوش يتمتع بحالة صحية جيدة.

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