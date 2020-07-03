شكرا لقرائتكم خبر عن «كوميدي جميل» تدعم المواهب العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مؤسسة «مجتمع جميل»، مسابقة «كوميدي جميل» لدعم المواهب وتحفيزها، سواء في المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم العربي. وتعد المسابقة بمثابة منصة إبداعية تتضمن بثاً حياً يقدمه صانع المحتوى السعودي تركي المحسن على قناة «يوتيوب» الخاصة بمجتمع جميل كل اثنين.

وقال حسن جميل، رئيس مجتمع جميل بالسعودية: تهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الكوميدية وإبرازها للجمهور وتأهيلها.

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