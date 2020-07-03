التعافي الأمريكي يستغرق سنوات.. والرئيس راض عن أداء باول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رسمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد الأمريكي، قائلة إنها تعتقد أنه حتى في ظل أفضل السيناريوهات فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيظل فوق 10% في نهاية العام ولن يعود إلى مستوياته السابقة على أزمة فيروس كورونا قبل أربع أو خمس سنوات. وأبلغت ماري دالي صحيفة واشنطن بوست أنها لا تتوقع تعافياً قوياً في الأجل القصير.

وقالت إن تعافي أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على الفترة الزمنية للسيطرة على جائحة كوفيد-19، مضيفة أن التعافي قد يستغرق أربع أو خمس سنوات في أفضل السيناريوهات، لكنه سيستغرق فترة أطول إذا اتضح أن التداعيات الاقتصادية للجائحة منتشرة وطويلة الأمد.

إلى ذلك، أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأمريكي اتفقوا بشكل عام على الاستخدام الكامل للادوات التي تحت تصرفه للمساعدة في تعزيز تعاف من الركود الذي أثارته جائحة فيروس كورونا.

ترامب وباول

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح يشعر برضا عن أداء رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الذي سبق أن وجه إليه انتقادات لاذعة لعدم خفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر. وأشاد ترامب بالمركزي لضخه سيولة في الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، قال ترامب «أستطيع أن أقول أنني لم أكن راضيا عنه في البداية.. أصبحت أشعر برضا متزايد عنه. أعتقد أنه ارتقى إلى المهمة المنوطة به. هو يؤدي وظيفته بشكل جيد». لكن ترامب لم يشأ أن يجيب على سؤال عما إذا كان يعتقد أن باول ينبغي أن يحصل على فترة أخرى في المنصب.

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محضر اجتماع

ونشر مجلس الاحتياطي الأربعاء محضر اجتماعه الذي عقد في التاسع والعاشر من يونيو/ حزيران والذي وافق فيه صانعو السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر وسط كساد اقتصادي ناتج عن الجائحة.

وأظهر محضر الاجتماع أيضا أن مسؤولي مجلس الاحتياطي يتوقعون أسوأ تراجع للاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية وأنهم ليس لديهم نية‭ ‬لإبطاء تقديم الحوافز في المستقبل المنظور.

آفاق غير مؤكدة

وقال مجلس الاحتياطي في محضر الاجتماع «أشار الأعضاء إلى أنهم يتوقعون الحفاظ على هذا النطاق المستهدف إلى أن يكون لديهم الثقة بأن الاقتصاد اجتاز الأحداث الأخيرة وأنه يمضي في مسار نحو تحقيق أهداف اللجنة للتوظيف واستقرار الأسعار».

وقال مجلس الاحتياطي مرارا إن آفاق الاقتصاد الأمريكي تبقى غير مؤكدة إلى حد كبير، وكرر القول بأن تعافيا اقتصاديا كاملا مرهون بالسيطرة على الفيروس الذي قتل أكثر من 127 ألف شخص في الولايات المتحدة.