شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة منطقة مكة المكرمة تلقى القبض على شخص نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعى لشخص ينشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية، ووصفها بحسب " واس" بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه وهو ( مواطن فى العقد السابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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