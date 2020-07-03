اعتقال "خلية" خلال تنفيذها عمل تخريبي ضد المقاومة بغزة

غزة/الخليج 365-



أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، أنها تمكنت من اكتشاف "خلية مُوجّهة" من قبل إسرائيل، خلال قيامها "بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة".

وقال بيان صادر عن الوزارة (تديرها حركة حماس)، وصل وكالة الخليج 365 "اكتشفت الأجهزة الأمنية تحركاتٍ مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام".

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وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية في غزة صادرت "معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة، كما تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال".

وأضاف البيان "من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع "تستكمل الأجهزة الأمنية التحقيقات مع عناصر الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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