القبض على قيادي بارز بحزب البشير

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلنت المخابرات العامة السودانية، الخميس، القبض على قيادي بارز بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.

وحسب بيان للمخابرات السودانية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، "ألقت قوة أمنية مشتركة القبض على رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بولاية الخرطوم أنس عمر"، الذي شغل سابقا منصب حاكم ولاية شرق دارفور.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية شملت القبض على "العقيد أمن متقاعد خالد محمد نور إضافة لشخص مكلف بتأمينهما (لم يذكر اسمه)، في حي الهدى شرق العاصمة".

ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية شرعت في استجوابهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية بمواجهتهم".



Advertisements

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليهم، غير أنه قال إن "الأجهزة الأمنية تؤكد حرصها على متابعة الأنشطة التي تضر بالأمن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد".



وطالب حزب "المؤتمر الوطني"، الأربعاء، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحزب إبراهيم غندور، الذي أوقفته السلطات السودانية من منزله بالعاصمة الخرطوم، الإثنين، عشية مظاهرات "30 يونيو".



وكان المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أعلن، الإثنين، توقيف 9 من قيادات الحزب والحركة الإسلامية، قبل نحو 10 أيام، بدعوى أنهم كانوا ينسقون لـ"تحركات معادية".



وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أن السلطات السودانية ألقت القبض على 51 شخصا من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.



وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.