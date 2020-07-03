خفر السواحل الليبي يعيد 102 مهاجر من عرض البحر

طرابلس / الخليج 365
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الخميس، أن خفر السواحل الليبي أعاد من عرض البحر 102 طالب لجوء.
وقالت بعثة المنظمة بليبيا، في بيان عبر تويتر: "ظهر اليوم، أعاد حرس الحدود 102 مهاجر، بينهم 12 امرأة و20 طفلا، إلى ليبيا".
وأضافت أن طواقمها كانت موجودة عند نقطة نزول هؤلاء المهاجرين (لم تذكرها) لتقديم المساعدة اللازمة لهم، بما في ذلك الفحوصات الطبية الأولية.
ولم تقدم البعثة أي تفاصيل أخرى عن جنسية المهاجرين، أو وضعهم الصحي.
وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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