رام الله / أيسر العيس / الخليج 365
شدد الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، الخميس، على "ضرورة وقف أي تغييرات تمس القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الإبراهيمي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وشغل الإبراهيمي منصب وزير الخارجية الجزائرية بين عامي 1991-1993، كما كان مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق، وكذلك مبعوثا مشتركا للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا عام 2012.
وأكد الإبراهيمي، بحسب (وفا)، على أن "القانون الدولي بمواثيقه وقوانينه الأممية يرفض مثل هذه الإجراءات العنصرية الاحتلالية"، في إشارة إلى خطط الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية.
وشدد على "ضرورة وقف أي تغييرات تمس القانون الدولي والشرعية الدولية".
كما أعرب الدبلوماسي الجزائري، عن دعمه "موقف القيادة الفلسطينية، الرافض لصفقة القرن (الأمريكية)، ولخطط الضم الإسرائيلية، سواء كانت كاملة أو جزئية".
وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية بدء خطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء (1 يوليو/ تموز الجاري)، بحسب ما أعلنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لكن الغموض، يحيط بموقف نتنياهو، خاصة في ظل الرفض الدولي، وخلافات داخل حكومته وأخرى مع الإدارة الأمريكية حيال المسألة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإبراهيمي: يجب وقف أي مساس بالقانون الدولي في أراضي فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.