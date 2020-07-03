كورونا.. مصر تسجل 86 وفاة و1.485 إصابة

القاهرة / الخليج 365

أعلنت مصر، الخميس، تسجيل 86 وفاة و1.485 إصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الصحة، حول آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس.

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وأفادت الوزارة أيضا بتعافي 407 مرضى من الفيروس.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 71 ألفا و299، منها 3 آلاف و120 وفاة، و19 ألفا و288 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الخميس، 10 ملايين و929 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 521 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و107 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.