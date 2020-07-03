القاهرة / الخليج 365
أعلنت مصر، الخميس، تسجيل 86 وفاة و1.485 إصابة بفيروس كورونا.
جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الصحة، حول آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس.
وأفادت الوزارة أيضا بتعافي 407 مرضى من الفيروس.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 71 ألفا و299، منها 3 آلاف و120 وفاة، و19 ألفا و288 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الخميس، 10 ملايين و929 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 521 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و107 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. مصر تسجل 86 وفاة و1.485 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.