ريال مدريد يقترب من لقب “الدوري الإسباني”

ارتدى المدافع المخضرم سيرجيو راموس عباءة البطولة مجدداً وأنقذ فريقه ريال مدريد من كمين ضيفه خيتافي وسجل له هدف الفوز الثمين 1-0 اليوم الخميس في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع راموس رصيده إلى تسعة أهداف مع الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولا يتفوق عليه في قائمة هدافي الريال بالدوري هذا الموسم سوى زميله المهاجم كريم بنزيما الذي سجل 17 هدفاً حتى الآن.

وبهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة موسعاً الفارق مع برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط.

والفوز هو السادس على التوالي للريال في ست مباريات خاضها الفريق بالدوري الإسباني منذ استئناف فعاليات الموسم الحالي في يونيو (حزيران) الماضي، بعد فترة توقف لثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وفي المقابل ، تجمد رصيد خيتافي عند 52 نقطة في المركز السادس، علماً بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.