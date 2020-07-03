“الدوري الإيطالي” أودينيزي يهزم روما

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تغلب أودينيزي على روما 2-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقلل من فرص فريق العاصمة الإيطالية في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتقدم كيفن لاسانيا بالهدف الأول لأودينيزي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله ايليا نيستروفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 78.
وأكمل روما المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه دييجو بيروتي في الدقيقة 29.
وبهذه النتيجة تضاءلت أمال روما في اللحاق بأحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة خلف أتالانتا صاحب المركز الرابع.
زعلى الجانب الأخر رفع أودينيزي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.
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