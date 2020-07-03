وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب و مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تعاون مع جمعية الإحسان لرعاية الإنسان

عفاف حامد

في ضوء التعاون المشترك و المسؤولية الإجتماعية

تم بحمدالله توقيع و إبرام إتفاقية تعاون وشراكة بين وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب و المستشفى الجامعي مع جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية المسجلة بقرار وزير العمل و الشؤون الإجتماعية رقم ٧٦٠ . وذلك يوم الخميس ١١/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢/٧/٢٠٢٠م.

وشهد التوقيع رئيس وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب و المستشفى الجامعي الدكتور بكر الحسيني، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالقادر بن محمد تنكل بحضور كلاً من:

مشرف قسم العلاج الخيري بالمستشفى الجامعي الأستاذ ماجد العويضي وعضو مجلس الادارة و المشرف المالي بجمعية الإحسان لرعاية الإنسان الأستاذ عبدالصمد محمد عبدالصمد

و أكد “تنكل” رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الاتفاقية تهدف إلى التّعاون مع جميع الجهات التي لها علاقة بالجمعية من القطاعات المختلفة وَفِي مقدمتها وحدة خدمة المجتمع للمساعدة على تحقيق أهدافها المجتمعية في مجال رعاية الإنسان والكبار في الأربطة ودور الإيواء ووسط أسرهم.

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وتسعى هذه الإتفاقية المشتركة إلى تحقيق أهداف الوحدة ، والتي تسعى من خلالها لتقديم خدمات صحية تطوعية للمسنين.

الجدير بالذكر أن وحدة خدمة المجتمع هي وحدة أنشأت في كلية الطب و مستشفي جامعة الملك عبد العزيز بجدة من اجل خدمة المجتمع تثقيفاً و تدريباً وتوفيراً لفرص العلاج و التطوع في المجالات الصحية و عقد الشراكات مع ارباب العمل و الجمعيات المتخصصة في الرعاية الصحية.

معتمدين بعد الله عز وجل على شراكات قوية وفاعلة مع منسوبي كلية الطب والمستشفى الجامعي بجدة وعلى دعم أقسام المسؤولية الإجتماعية لدى البنوك والشركات وبالتعاون مع الجمعيات الصحية المتخصصة و الجمعيات الخيرية .