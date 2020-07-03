الأردن يقول العراق علق شحنات النفط الخام اليومية

قالت وزارة الطاقة الأردنية يوم الخميس إن العراق علق إمدادات النفط الخام اليومية المنقولة برا على متن الشاحنات إلى الأردن حتى إشعار آخر نظرا للتراجع الحاصل في أسعار النفط.
وقالت الوزارة في بيان بثه تلفزيون المملكة الأردني إن التوقف جاء بسبب ”الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط العالمية“.
كان الأردن تلقى في سبتمبر أيلول الماضي أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء عشرة آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي.
وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي في ذلك الوقت إن اتفاق توريد النفط الخام سيغطي سبعة بالمئة من الحاجات اليومية للأردن.
استأنفت الإمدادات ترتيبا سابقا لتوريد النفط توقف في 2014 بسبب عدم الاستقرار في العراق.
وكان ذلك جزءا من مبادرة أوسع نطاقا لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لتعزيز العلاقات التجارية مع الجار الشرقي وإحياء مشروع خط أنابيب لنقل النفط بمليارات الدولارات بهدف تصدير الخام العراقي من ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
ولطالما كانت العقبة مركز عبور رئيسيا لصادرات العراق ووارداته، ولطالما اعتمدت عَمان على الخام العراقي مصدرا للطاقة.
وقالت وزارة الطاقة يوم الخميس إنها تأمل في أن تعود واردات النفط من العراق قريبا لكنها لم تذكر تفاصيل.
توفر المملكة معظم حاجاتها من الطاقة عن طريق استيراد النفط والغاز، وتعمل على الحد من الواردات من خلال التنقيب عن النفط الصخري واستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
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