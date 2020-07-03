الإمارات: "مجموعة 42 - أبوظبي" تتعاون مع شركتين إسرائيليتين لمكافحة "كورونا"

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يأتي توقيع "مجموعة 42" المذكرتين مع - شركتين من كبار شركات التكنولوجية الإسرائيلية منأجل التعاون في مجال البحث والتطوير وإيجاد حلول فعالة لمكافحة وباء "كوفيد 19".

© REUTERS / AZIZ TAHER

وقالت الوكالة إن توقيع المذكرتين تم عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديوكونفرنس" بمشاركة مسؤولين من الشركات الثلاث، حيث ناقش مسؤولو الشركات الثلاث خلال حفل التوقيع آفاق تبادل الخبرات والتقنيات من أجل تطوير حلول متطورة ومبادرات طبية يستفيد منها ليس شعبي الدولتين فقط ولكن جميع شعوب العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة 42": "في مجموعة 42 نقوم بتبني التعاون كوسيلة للوصول إلى تقنيات أفضل وأكثر فعالية من أجل تعزيز الفائدة العامة. وتقود دولة الإمارات العربية المتحدة المثل في الجهود الدولية من أجل التغلب على وباء كوفيد 19".

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وأضاف "تتشرف مجموعتنا بأن يكون لها السبق في تبادل الموارد والخبرات في هذا المجال مع شركتي "رافاييل"وشركة"آي ايه أي" من أجل هذه القضية المهمة".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرة المشتركة تجمع بعضا من أهم المشاركين وأكثرهم نشاطا في مواجهة جائحة "كورونا" في المنطقة، لافتة إلى أنها "تهدف إلى تعزيز تعاونهم وجمع خبراتهم وقدراتهم التقنية ومواردهم في سبيل الإسراع بالتوصل إلى حلول سباقة لحماية الصحة العامة ودعم المعركة العالمية ضد فيروس كورونا".

وبحسب "وام"، تمتلك "مجموعة 42" خبرات في مجال التسلسل الجيني القائم على الذكاء الاصطناعي، وكانت قد أعلنت المجموعة بالتعاون مع شركة "أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز" المتخصصة بمجال تسلسل الحمض النووي ومقرها المملكة المتحدة عن تطوير حل غير مسبوق يمكن استخدامه على نطاق سكاني واسع لإجراء الفحوصات السريعة وعالية الدقة للكشف عن الفيروس.

كما تقود "مجموعة 42" في دولة الإمارات العربية التجارب السريرية الثالثة للقاح معطل "محتمل" لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي.