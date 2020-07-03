شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله: مصر قفز اقتصادها وعاشت استقرار أمنى بعد 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، إن مصر قفز اقتصادها وعاشت استقرار أمنى بعد ثورة 30 يونيو، حيث اسقط الشعب المصرى أحلام جماعة الاخوان الإرهابية الشريرة .

وكتب أحمد الجار الله، عبر حسابه بموقع تويتر:" لاشك أن مصر بعد 30 يونيه غيرها قبل هذا التاريخ لقد قفز اقتصادها وتغير مسار مجتمعها وعاشت استقرار أمني مهم أهم من كل هذا تجاوب شعب مصر مع مطالب قياده الرئيس السيسي مع قسوة هذه المطالب في بعض الاحيان لقد أسقط الشعب المصري أحلام الاخوان المسلمين الشريرة مصر اقتصاديا بخير هذا مؤكد".

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ومن جانب آخر ، قال الباحث الإماراتى عبد الله المطاوع ، إن ثورة 30 يونيو منعت مخطط من بعض الدول لتقسيم المنطقة العربية وعلى رأسها مصر، مشيرا إلى أن هناك قوى عربية عظيمة مثل السعودية والإمارات كان لها حضور كبير في مساندة مصر في ملحمة رائعة انتصر عليها الشعب على قوى الإرهاب.

وأضاف الباحث الإماراتى، في تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن ثورة 30 يونيو خرج فيها الملايين من شرفاء مصر للتصدي لجماعة الإخوان، تلك الجماعة التي تنكشف حقيقتها الإرهابية كل يوم، تسقط الأقنعة لهذه الجماعة المتطرفة.

ولفت الباحث الإماراتى، إلى أن جماعة الإخوان عاشت خلال عشرات السنوات تحت مظلات إرهابية تعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، وتقود مخطط يستهدف إسقاط مصر.