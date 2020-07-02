شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على تعيين 5 رؤساء للجامعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
هنأ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، رؤساء الجامعات الجدد الذين تم تعيينهم بعد صدور موافقة المقام السامي.
وقال وزير التعليم، وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم: د.ممدوح بن ثنيان آل سعود (الجامعة الإسلامية)، د.محمد الشايع (الجوف)، د.ليلك الصفدي (الإلكترونية)، د.يوسف عسيري (الطائف)، د.محمد صفحي (بيشة).. سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته”.
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