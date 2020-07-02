شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط مواطن نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة تتنافى مع الآداب العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي لشخص ينشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية ووصفها بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه.

وتبين أنه (مواطن في العقد السابع من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.