أمير قطر وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات في مجالات الدفاع وقضايا ليبيا وسوريا واليمن

موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أكد الجانبان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تكاملاً في جميع المجالات.

وناقش الشيخ تميم بن حمد وأردوغان أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكتب الشيخ تميم بن حمد على حسابه في "تويتر"، "بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان، نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي، ونستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء".

ويمتلك البلدان علاقات متميزة، خاصة بعد مساندة أنقرة للدوحة إبان اندلاع "أزمة الخليج"، في يونيو / حزيران 2017، بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وقامت أنقرة بتعويض النقص في السلع والمواد التموينية، بعد قرار الدول المقاطعة لقطر إغلاق الحدود معها، ومنعها من استخدام موانئها.

كذلك، زادت تركيا من عدد جنودها المنتشرين في القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وفي المقابل، زادت قطر من قيمة استثماراتها في تركيا، لاسيما في قطاع العقارات.