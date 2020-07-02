شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها «الوضع المظلم».. 5 ميزات إضافية جديدة على واتساب قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن تطبيق واتساب مجموعة من الميزات الجديدة سيتم طرحها بشكل تدريجي إلى ملياري مستخدم حول العالم، وستتوفر الميزات على تطبيقات iPhone وAndroid والدردشة عبر الويب، لذا لا ينبغي لأي شخص تفويت أحدث مجموعة من الميزات الجيدة.

فيما يلي أهم التحديثات والميزات التي ستطرأ على تطبيق “واتساب” بشكل تدريجي، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية:

الملصقات المتحركة

تعد الملصقات واحدة من أسرع طرق التواصل بين الأشخاص على واتس آب، حيث يتم إرسال المليارات يومياً، وللاستفادة من هذا الأمر، سيتم طرح المزيد من حزم الملصقات المتحركة الجديدة عما قريب.

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رموز QR

بحسب الخبراء فإن هذه الميزة الجديدة مصممة لتسهيل إضافة جهة اتصال جديدة أكثر من أي وقت مضى، عندما تلتقي بشخص جديد، ستتمكن من إجراء مسح لرمز الاستجابة السريعة الخاص به لإضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

الوضع المظلم

إن كنت تستخدم تطبيق “واتساب” على جهاز الكمبيوتر، فستتمكن قريباً من الاستفادة من الوضع المظلم للتطبيق، والذي سيساهم في إطالة عمر بطارية جهازك.

مكالمات الفيديو

مع إمكانية وجود ما يصل إلى ثمانية أشخاص في مكالمة الفيديو الجماعية الآن، سهّل تطبيق واتس آب التركيز على شخص واحد أثناء المكالمة عن طريق الضغط مع الاستمرار على صورته وتكبيرها إلى وضع ملء الشاشة.

الدردشات الجماعية

أضاف “واتساب” أيضاً رمز فيديو في الدردشات الجماعية المكونة من ثمانية أو أقل، بحيث يمكنك بسهولة بدء مكالمة فيديو جماعية بنقرة واحدة.