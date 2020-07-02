الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رتل عسكري سوري ضخم يدخل "عين عيسى" ويتموضع في خطوط التماس مع الجيش التركي أفاد مراسلنا في سوريا بدخول رتل ضخم للجيش السوري والقوات الروسية إلى بلدة "عين عيسى" شمالي محافظة الرقة. ويعتبر لواء عين عيسى مركز توزيع للجيش السوري في المنطقة كما تتواجد في تلك المنطقة قوات سوريا الديمقراطية "قسد". وتعتبر تلك المنطقة الحد الفاصل للفصائل السورية التابعة لتركيا في المنطقة. وأوضح مراسلنا أن رتلا من الدبابات التابعة للجيش السوري خرج من لواء عين عيسى واستقر في خطوط التماس مع الجيش التركي والفصائل السورية التابعة له.

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