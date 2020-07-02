لبنان.. محتجون يقطعون طرقا تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

قطع محتجون لبنانيون طرقا بمناطق متفرقة من البلاد، الخميس، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وأفاد مراسلو الخليج 365، بأن عشرات المحتجين قطعوا السير بالاتجاهين في منطقة كورنيش المزرعة، غرب بيروت، فيما قطع عشرات آخرون الطريق السريع في منطقة خلدة، جنوب العاصمة.

وفي مدينة صيدا (جنوب)، افترش عشرات المحتجين وسط ساحة إيليا، فيما نظم العشرات مسيرة بمدينة النبطية (جنوب).

ووفق مراسلي الخليج 365، رفع المحتجون خلال تظاهراتهم العلم اللبناني، ورددوا هتافات رافضة للسياسات المصرفية والمالية، وطالبوا بـ"إسقاط حكم المصرف"، و"إعادة الأموال المهربة والمنهوبة"، و"العمل الفوري أو الرحيل"، بحسب وصفهم.

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ووسط بيروت، منعت عناصر مكافحة الشغب، المتظاهرين من العبور باتجاه ساحة النجمة، وحاول عدد من المحتجين الوصول إلى مدخل مجلس النواب، عبر إزالة عدد من الجدران الأسمنتية المحيطة بمقره.

وغربي بيروت، جاب عشرات المحتجين المناطق حول مصرف لبنان المركزي بشارع الحمرا، وسط انتشار مكثف للقوى الأمنية.

والثلاثاء، أعلنت السلطات رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا بنسبة 33 بالمئة، كما ألغى الجيش اللحوم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين بالخدمة، في محاولة لخفض النفقات، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

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