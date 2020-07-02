أمير قطر: الإرث الحضاري بين العرب وتركيا أسس لتنمية منطقتنا

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، أن "الإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، أسس لتعاون بناء في تنمية منطقتنا واستقرارها".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الدوحة.

وقال الأمير تميم: "بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان، نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي".

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وأضاف: "نستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء".

وفي وقت سابق الخميس، غادر الرئيس التركي الدوحة، بعد زيارة التقى خلالها الأمير القطري، هي الأولى له خارج البلاد عقب تفشي وباء كورونا.

ورافق الرئيس أردوغان في زيارته إلى قطر، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار.

كما رافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.